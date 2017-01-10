​«ЮТэйр» планирует перевезти в этом году семь миллионов пассажиров и примерить новый имидж

В 2017 году авиакомпания «ЮТэйр» намерена перевезти 6 987 838 миллионов человека: цифры приведены в плане производственной деятельности на 2017 год. Также в компании был принят бюджет. Он ориентирован на консервативный прогноз развития рынка авиаперевозок, отмечают в пресс-службе авиаперевозчика. «Прогноз характеризуется ожиданием ухудшения конъюнктуры рынка по сравнению с 2016 годом вследствие прогнозируемой стагнации объемов перевозок внутри страны и существенного увеличения провозных емкостей, — объясняют в авиакомпании. — Однако разработанные дополнительные мероприятия должны позволить авиакомпании «ЮТэйр» существенно повысить свою эффективность и достигнуть финансовых показателей в соответствии с принятой стратегией». Так, количество перевезенных пассажиров в этом году должно увеличиться на 6,7 процента по сравнению с прошлым, а грузов — на 3,9 процента (оно должно составить 20 146 тонн).

Работать будут с имеющимся парком самолетов: сейчас в активе компании — 65 воздушных судов (32 самолета Boeing 737-500, 9 самолетов Boeing 737-800, 6 самолетов Boeing 737-400, 3 Boeing 767-200 и 15 ATR-72), их количество увеличиваться не будет, зато планируется на восемь процентов увеличить производственный налет тех самолетов, которые имеются. «Также более высокая эффективность эксплуатации воздушного парка будет обеспечена за счет улучшения организации быстрых разворотов между рейсами, новой концепции управления техническим обслуживанием и более интенсивной программы для самолётов, базирующихся в регионах», — обещает пресс-служба перевозчика.

Повышать привлекательность судов именно «ЮТэйр» в компании собираются продуктовыми улучшениями и увеличением конкурентоспособности основного продукта в части маршрутной сети и предлагаемого сервиса: таким образом, загрузка бортов должна увеличиться на два процента и достичь показателя 72 процента.

Летать будут по-прежнему по 168 направлениям: «В течение года планируется ежедневно выполнять свыше 250 рейсов в более чем 70 российских и зарубежных городов, — говорится в пресс-релизе компании. — Продолжится работа по открытию новых направлений из Москвы в Европу, а также существенно увеличится частота текущих маршрутов».

По бизнес-плану, в самолетном сегменте компания ожидает 14-процентный рост доходов, вертолетном — восьмипроцентный.

«Наступивший год — юбилейный для авиакомпании UTair, — отметил генеральный директор авиаперевозчика Андрей Мартиросов. — 50 лет назад мы начали работу как Тюменское управление гражданской авиации, помогая осваивать природные месторождения Западной Сибири. В течение полувека мы постоянно развивались – рос парк воздушных судов и штат сотрудников, появлялись новые услуги и маршруты полетов. Мы очень хотим, чтобы этот важный для нас год запомнился и пассажирам UTair, для которых мы подготовили несколько сюрпризов. В 2017 году компания будет меняться, и, возможно, совсем скоро вы узнаете нас в новом имидже».