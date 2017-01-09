​С родителями воспитанников школы-интерната деревни Лямина, где массово заболели ученики, встретятся представители Роспотребнадзора

В ближайшее время в школе-интернате Лямина, где в декабре прошлого года массово заболели ученики, состоится встреча родительской общественности с представителями Роспотребнадзора и департамента образования Сургутского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Также чиновники заверили, что все замечания, выявленные в ходе проверки по факту групповой заболеваемости в образовательном учреждении, устранены.

«Проведена полная дезинфекция здания. Все анализы работников пищеблока и остальных сотрудников интерната не вызывают опасения медиков. Стаканы многоразового использования в комнатах воспитанников заменены на одноразовые. Волнения некоторых родителей-ханты по поводу так называемого «отравления детей» специалисты-медики считают необоснованными. Факт пищевого отравления не установлен. Это подтверждают медицинские заключения по всем работникам пищеблока. Смывы с оборудования и инвентаря кухни также не показали нарушения санитарного режима. Медики сходятся во мнении, что причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция - заболевание, передаваемое контактно-бытовым путем», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ситуация в Ляминской средней общеобразовательной школе была детально разобрана на заседании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры и муниципальных образований, которое провела губернатор округа Наталья Комарова накануне нового года. В департаменте общественных и внешних связей округа сообщили, что глава региона поручила привлечь к ответственности всех виновных в заболеваемости 45 детей.