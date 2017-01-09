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​Шатунов покинул пост замглавы Сургута через пару дней после того, как его высокопоставленным родственником заинтересовались силовики

Для семьи Александра Шатунова, который до недавнего времени занимал пост заместителя главы администрации Сургута, конец прошлого года стал переломным. 30 декабря чиновник написал заявление по собственному желанию. Интересно, что принятие этого решения совпало с серьезными проблемами у тестя Шатунова - вице-премьера правительства Пермского края Олега Демченко.

По данным издания «Коммерсант», господин Демченко проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении министра транспорта Алмаза Закиева о лоббировании интересов коммерческих структур из другого региона при проведении аукциона на строительство обхода Чусового. Издание, кстати, называет Закиева креатурой вице-премьера.

В конце прошлого года Демченко дважды вызывали на допросы. Причем, как сообщает Regnum.ru, 22 декабря вице-премьера края забрали на допрос после губернаторского предновогоднего приема в Органном зале Перми. «Оперативники ФСБ демонстративно на глазах у чиновников, депутатов и прессы увели на допрос вице-премьера краевого правительства Олега Демченко», - написал корреспондент портала.

28 декабря Демченко вновь отвечал на вопросы следователей ФСБ. В этот же день ряд региональных СМИ сообщили, что вице-премьер подал в отставку. Впрочем, единственным подтверждением этому является пост бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева в фейсбуке. «Друзья! Хотите верьте, хотите - нет, но по моей информации <...> Олег Демченко написал заявление об увольнении с поста заместителя председателя правительства, - интригует Окунев. - Как вы знаете, давление силовиков в последнее время на команду варягов и лично на Демченко усилилось и, похоже, что Олег Васильевич <...> выбрал для себя единственный, как он считает, путь, чтобы остаться на свободе!». Отметим, что официального подтверждения этому эмоциональному заявлению нет.

Достоверно известно, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал 29 декабря распоряжение об отставке регионального кабинета министров. Но до формирования нового кабинета министров Прикамья продолжает действовать правительство, находящееся в отставке. Единственное, что изменилось сейчас — к должностям чиновников добавилась приставка и.о.

О том, где продолжит карьеру Александр Шатунов в данный момент достоверных данных нет. Однако в администрации Сургута временную замену ему уже нашли. Обязанности заместителя главы администрации временно будет исполнять заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.


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09 января в 19:46, просмотров: 546, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
09 января в 21:35
С первого взгляда - как этого г-на увидел - желаю громкой посадки. Понял, мажорная курва? Если читаешь.

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