​В Сургуте на заправке сгорел автомобиль // ФОТО

В понедельник, 9 января, в 10.17 в Сургуте на АЗС, расположенной на улице Рационализаторов, сгорел автомобиль Hyundai Accent. На месте происшествия работали два пожарных расчета, с огнем удалось справиться в 10.30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным агентства криминальных новостей К-Информ, более тяжелых последствий от пожара удалось избежать благодаря водителю ГАЗели, который, став очевидцем произошедшего, тросом оттащил в сторону иномарку, из-под капота которой валил дым. Интересно, что мужчина, находившийся за рулем Hyundai, предпочел скрыться с места происшествия.

Фото: k-inform.com

Стоит отметить, что автомобили в холодное время года в округе горят достаточно часто. В ночь на понедельник в Нижневартовске сгорели две машины, припаркованных на Комсомольском бульваре. За минувшие новогодние каникулы огнем были повреждены 19 транспортных средств, четыре — сгорели полностью.