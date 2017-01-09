​Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Сургута

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют причины вынужденной посадки воздушного судна «Airbus А320» в аэропорту Сургута. В воскресенье, 8 января, около 10.00 лайнер «Аэрофлота», летевший из экономической столицы Югры в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Решение принял командир экипажа, почувствовав запах гари.

На борту воздушного судна находилось 134 пассажира, 6 членов экипажа. «Самолет благополучно приземлился в аэропорту отправления. Никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. В настоящее время Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ведомства.