​В Югре самый дорогой авиакеросин продают в Сургуте, а самый дешевый – в Ханты-Мансийске

Росавиация провела мониторинг цен на авиакеросин в крупнейших аэропортах страны. Среди них и воздушные гавани, расположенные на территории Югры. В нашем регионе, согласно опубликованным данным, самое дорогое авиационное топливо реализует ООО «Лукойл-Аэро-Сургут» в аэропорту самого крупного муниципалитета региона. В Сургуте перевозчики приобретают тонну керосина за 36740 рублей.

В Нижневартовске стоимость топлива для авиакомпаний изменилась с 1 января 2017 года. Сейчас тонна керосина обойдется в 36560 рублей, тогда как в прошлом году ОАО «Нижневартовскавиа» отпускало горючее по цене 35150 рублей.

В Когалыме самолеты заправляет «дочка» нефтяной компании «Лукойл» - ООО «Лукойл-Аэро-Сургут». Стоимость составляет 36510 рублей за тонну. Самый дешевый авиакеросин реализует АО «Юграавиа», которая ведет свою деятельность в Ханты-Мансийске. Тонна топлива оценивается в 35144 рублей.

Отметим, что среди субъектов тюменской «матрешки» самая высокая цена на топливо зафиксирована на Ямале. Так, например, в Ноябрьске авиакеросин отпускает ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» по стоимости 44706 рублей.