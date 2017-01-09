​Взносы на капремонт в Югре не вырастут

Взнос на капитальный ремонт в 2017 году в Югре не вырастет и останется на том же уровне, гарантирует Фонд капитального ремонта, ссылаясь на приказ, изданный окружным департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Особо отмечается, что ХМАО не примкнул к ряду регионов, повысивших взносы на суммы от пяти до 20 процентов.

Напомним, что минимальный размер взноса в Югре составляет от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр: он варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома.