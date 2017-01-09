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Полицейские Сургутского района раскрыли угон автомобиля

Накануне в дежурную часть отдела полиции г.п. Фёдоровский ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от сотрудника охранного предприятия, который сообщил, что из двора дома был угнан служебный автомобиль «LADA Granta», который стоял с открытыми дверями и ключами в замке зажигания.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ДПС ОГИБДД по подозрению в совершении преступления были установлен и задержан мужчина 1982 года рождения. Автомобиль найден и возвращён владельцу.

В отношении угонщика отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о невыезде.


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09 января в 16:05, просмотров: 294, комментариев: 0


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