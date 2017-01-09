​В Сургуте задержан наркосбытчик

В Сургуте у дома по улице Ленинградская задержан гость из соседнего региона, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. У 25-летнего мужчины при личном досмотре в карманах брюк обнаружены и изъяты порядка 20 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета, аналогичные пакетики, еще более 40 штук, были изъяты из подкладки куртки мужчины и флакона дезодоранта, находящего в его сумке.

«Общая масса изъятых наркотических средств синтетического происхождения составила более 10 граммов. Сотрудниками полиции установлено, что житель соседней области приехал в Сургут с целью реализации запрещенных средств на территории города. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК России и помещен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.