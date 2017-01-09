​Сургутскими полицейскими раскрыта кража, совершенная в декабре 2016 года

23 декабря в дежурную часть УМВД России по Сургуту от мужчины 1953 года рождения поступило сообщение о том, что из его квартиры пропал смартфон стоимостью более 17 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст/158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана гражданка 1976 года рождения.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.