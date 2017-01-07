В Сургуте задержаны подозреваемые в организации притона для занятия проституцией

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по г. Сургуту было установлено, что в период с мая по декабрь 2016 года трое жительниц Алтайского края (двое из которых – мать и дочь), а также их земляк, который более 5 лет проживает в Сургуте, организовали притон для занятия проституцией в саунах города.

Полицейские выяснили, что на протяжении длительного времени организаторы для оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение привлекали жительниц Алтайского края, в том числе семнадцатилетних девушек. На момент задержания в полицию были доставлены 13 девушек в возрасте от 17 до 35 лет.

Все участники и организаторы проживали в съемных квартирах, в ходе обыска которых, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты презервативы, денежные средства, банковские карты и документация, подтверждающие их преступную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация притона для занятия проституцией». В связи с тем, что к оказанию услуг сексуального характера были привлечены несовершеннолетние, следственным отделом по г. Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре действия подозреваемых переквалифицированы на п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Двое подозреваемых задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.