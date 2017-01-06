​В Старом Сургуте из-за морозов отменены мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества Христова

В ИКЦ «Старый Сургут» отменены уличные мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества Христова. «В связи с установившейся низкой температурой воздуха, во избежание негативных последствий для здоровья горожан, отменено народное гуляние «Светлый праздник Рождества» на территории ИКЦ «Старый Сургут» и праздничный салют 7 января, а также мероприятие «Пришла в гости коляда, отворяйте ворота» 8 января», - сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в городе установилась морозная погода. В пятницу, 6 января, температура воздуха опустится до минус 46 градусов. В субботу, 7 января, будет теплее — до минус 35 градусов.