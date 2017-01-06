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​Опубликовано расписание богослужений на праздник Рождества Христова в храмах Сургута // РАСПИСАНИЕ

Фото: geohram.ru
Фото: geohram.ru

Во всех сургутских храмах пройдут праздничные богослужения на праздник Рождества Христова. Их расписание опубликовано на сайте администрации города.

В Соборе Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова) богослужения пройдут 6 января в 00:00 и 7 января в 09:00;

в Храме в честь свт. Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31) — 6 января в 00:00 и 7 января в 09:00;

в Храме в честь св. вмч. Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12) — 6 января в 00:00;

в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр-д Кедровый, 4, НГДУ) — 6 января в 00:00;

в Женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Умиление» (ул. Крылова 18) — 6 января в 00:00; в Храме в честь свт. Луки (Нефтеюганское шоссе 20/2) — 6 января в 00:00 и 7 января в 09:30;

в Храме всех Святых в земле Сибирской Просиявших (ул. Энергетиков, 2) — 6 января в 00:00, в Храме в честь праведного Лазаря Четверодневного (на Городском кладбище) — 6 января в 00:00.

Также праздничное богослужение состоится 6 января в 00.00 во Временном храме на территории строящегося Троицкого собора, который расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Островского.

Отметим, накануне праздника инспекторы госпожнадзора Югры встретились с представителями духовенства, провели инструктажи и профилактические беседы по пожарной безопасности. Всего в округе в проведении рождественских мероприятий будет задействовано 70 культовых учреждений. «Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений округа, инспекторов государственного пожарного надзора и спасателей. Общее количество сотрудников МЧС, которые будут осуществлять дежурство в местах проведения богослужений, составит порядка 240 человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 399, комментариев: 2


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Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 15:25
Тысячи верующих собираются на ночную службу, но сегодня за бортом ниже 40, машину заведут не все, такси в такую погоду и ночью дождаться будет невозможно и меньше 200 рублей в одну сторону никто не повезёт, автобусы не круглосуточные. Развозить верующих до храмов к полуночи и обратно в 3 часу ночи некому ((
будут пешком по ночному Сургуту ходить и замерзать.
Может быть будет организовано движение автобусов по спец маршрутам? Как назвать такую безопасность и кто об этом позаботится? Ведь и старики и дети пойдут. Где найти инфу?
Злопыхалкин
не нравится
Сегодня в 21:00
Бох в помощь

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