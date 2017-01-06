​Опубликовано расписание богослужений на праздник Рождества Христова в храмах Сургута // РАСПИСАНИЕ

Во всех сургутских храмах пройдут праздничные богослужения на праздник Рождества Христова. Их расписание опубликовано на сайте администрации города.

В Соборе Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова) богослужения пройдут 6 января в 00:00 и 7 января в 09:00;

в Храме в честь свт. Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31) — 6 января в 00:00 и 7 января в 09:00;

в Храме в честь св. вмч. Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12) — 6 января в 00:00;

в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр-д Кедровый, 4, НГДУ) — 6 января в 00:00;

в Женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Умиление» (ул. Крылова 18) — 6 января в 00:00; в Храме в честь свт. Луки (Нефтеюганское шоссе 20/2) — 6 января в 00:00 и 7 января в 09:30;

в Храме всех Святых в земле Сибирской Просиявших (ул. Энергетиков, 2) — 6 января в 00:00, в Храме в честь праведного Лазаря Четверодневного (на Городском кладбище) — 6 января в 00:00.

Также праздничное богослужение состоится 6 января в 00.00 во Временном храме на территории строящегося Троицкого собора, который расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Островского.

Отметим, накануне праздника инспекторы госпожнадзора Югры встретились с представителями духовенства, провели инструктажи и профилактические беседы по пожарной безопасности. Всего в округе в проведении рождественских мероприятий будет задействовано 70 культовых учреждений. «Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений округа, инспекторов государственного пожарного надзора и спасателей. Общее количество сотрудников МЧС, которые будут осуществлять дежурство в местах проведения богослужений, составит порядка 240 человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.