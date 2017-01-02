В Сургутском районе было похищено 120 килограммов кедровых шишек

Житель ХМАО стал фигурантом уголовного дела: ему грозит тюремный срок за кражу 120 кг. кедровых шишек.

Окружное управление МВД сообщает, что в дежурную часть обратился житель деревни Русскинская, который сообщил, что из его гаража кто-то похитил 12 мешком кедровых шишек.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, по подозрению в краже был установлен и задержан мужчина 1993 года рождения. К слову, украденные шишки он к моменту задержания уже успел продать. Гражданин признался в совершении преступления, и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.