​В Сургуте на пожаре пострадали люди

В субботу, 31 декабря, в Сургуте на улице Западная произошел пожар в жилом вагончике. Сообщение о пожаре поступило около 08.30 утра, на место происшествия выехали два пожарных расчета. В 08.48 удалось локализовать пожар на площади 70 кв метров, в 09.05 было ликвидировано открытое горение. «На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. Официально сообщается о том, что на пожаре есть пострадавшие. Агентство криминальных новостей К-Информ уточняет, что в огне погибли два человека.