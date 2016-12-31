​В Сургутском районе из магазинов за сутки изъято почти 300 литров нелегального алкоголя // ФОТО

За сутки в ходе профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району из магазинов поселений изъято около 300 литров алкогольной продукции, сообщает пресс-служба районного ведомства. Только в одном из магазинов деревни Сайгатино алкогольные напитки продавались без лицензии. Из магазина изъято более 200 литров продукции.

В отношении владельца торговой объекта составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото пресс-службы ОМВД по Сургутскому району