​Главным сургутским хозяйственником временно стал Константин Карпеткин

Новым директором сургутского департамента городского хозяйства временно назначен Константин Карпеткин, который ранее был заместителем директора департамента. Он начнет работу на этой позиции уже 31 декабря. 30 декабря, напомним, закончилась работа Вадима Кочеткова — чиновник объявил о своем уходе в начале этой недели.

Отметим, что руководство этим департаментом обычно принимают заместители уходящих руководителей: по крайней мере, именно так было и в прошлый раз, осенью 2013 года, когда на место директора был назначен Вадим Кочетков, сменивший своего прямого руководителя Владимира Базарова: тот тогда стал заместителем главы администрации города.

Ныне же в администрации уже нет ни Базарова, ни Кочеткова. Первый уехал в Севастополь, где сейчас работает в должности вице-губернатора (и курирует все тот же блок городского хозяйства), второй, по некоторым данным, отправляется в Москву, где будет работать помощником депутата Государственной думы Александра Сидорова, одного из предыдущих сургутских градоначальников.

Отметим, что это не единственная кадровая перестановка этой недели: не менее громкой стала отставка заместителя главы администрации Александра Шатунова, о которой было объявлено сегодня.