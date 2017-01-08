​СИА-ПРЕСС 2016. Дела года: Песок посыпался

Глава Сургута Дмитрий Попов ушел в отставку после заведенного на него «песочного дела». Ему вменяется превышение должностных полномочий — якобы он незаконно продал песок с грэсовской дамбы по заниженной стоимости, из-за чего бюджет недополучил около 140 млн рублей. Хотя сам он утверждал, что песок этот был очень низкого качества и продать его дороже, тем более перед Новым годом (а вся суть сделки была в том, чтобы быстро получить деньги и выплатить зарплаты работникам совхоза «Северное»), было невозможно.

Это лишь один из эпизодов, вменяемых экс-главе. Процесс с песком разделен на два уголовных дела, так как у проданного песочного массива было два хозяина — совхоз «Северное» и управление лесопаркового хозяйства. Помимо этого, на Дмитрия Попова заведено еще три уголовных дела. Одно из них касается того, что он якобы незаконно выплатил субсидию тому же злосчастному «Северному». Другое — о том, что не выселил национальное объединение «Украинская родына» из муниципального помещения за долги, существование которых с юридической точки зрения спорно. И еще одно — за то, что в 2014 году инициировал покупку помещения под детский сад, но так и не ввел его в эксплуатацию. Говорят, что тогда у бюджета просто не хватило денег на ремонт и обустройство того детсада.

Эксперты полагают, что массив уголовных дел против экс-главы — это попытка хоть как-то оправдать наезд на Попова и его отставку, ведь первое «песочное дело» буквально рассыпается еще на этапе следствия.

Кстати: Еще два громких уголовных дела этого года: подозрение губернатора Кировской области Никиты Белых во взятке в €400 тысяч и вменение министру экономического развития Алексею Улюкаеву вымогания взятки в размере $2 млн у «Роснефти».