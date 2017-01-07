​СИА-ПРЕСС 2016. Интрига года: Омут с головой

В этом году Сургут провел несколько недель в ожидании нового главы. Ситуация была непредсказуемой: Дмитрий Попов покинул должность стремительно, Ханты-Мансийск хранил молчание, а без согласования округа никто поднять голову не решался. Дело дошло до того, что к последнему дню подачи заявок на пост градоначальника единственным внятным кандидатом из более чем десятка претендентов был депутат окружной думы «справедливоросс» Анатолий Вац.

А между тем кулуары полнились слухами. То на пост главы «выдвигали» бывшего замгубернатора Андрея Филатова, то замглавы Сургута Александра Шатунова или Владимира Базарова, то какого-то мифического «варяга». В то же время городские элиты и эксперты дружно указывали на Базарова как на лучшего кандидата, но, говорят, в «белом чуме» категорически заявили: «Заместителей не рассматриваем». Правда, утвердить замглавы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого на посту руководителя муниципалитета это округу не помешало. Вероятно, Базаров не устроил политическое руководство из-за своих связей с неугодными бизнес-кругами.

В итоге, в финальный день подачи заявок свои документы в думу сначала принес Базаров, а буквально за несколько минут до окончания рабочего дня заявил о выдвижениии Вадим Шувалов, который оказался согласованным кандидатом и благополучно выиграл выборы.