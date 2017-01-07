​СИА-ПРЕСС 2016. Благолепие года: А вы молитесь там

Дела в строительной сфере в этом году в городе идут со скрипом — например, на возведение таких образовательных объектов, как планетарий или кванториум достаточной суммы денег в бюджете нет, да и меценаты не спешат на помощь. Примечательно, что подобное финансовое положение (населения, бюджета и бизнеса) практически не сказалось на темпах строительства всевозможных культовых сооружений, а ведь оно полностью финансируется за счет пожертвований.

Так, например, в начале апреля на «знаменитом» пустыре на проспекте Мира — улице Островского забили первую сваю в основание будущего Свято-Троицкого кафедрального собора. Сейчас там вовсю продолжаются работы — его растущие с каждым днем стены уже возвышаются над огораживающим участок забором.

В сентябре 2015 года заложили первый камень под строительство еще одного нового храма — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который строится рядом с действующей церковью «Всех скорбящих Радость».

В конце декабря 2015 года было начато возведение стен строящегося студенческого храма Великомученицы Татианы (возле главного корпуса СурГУ). А в этом году в августе на храм уже были подняты освященные купол и крест. Работы обещают закончить к середине 2017 года.

В это же время состоялась церемония установки купола и креста на храм «Умиление». Напомним, у этого культового сооружения многолетняя история — его возводят вот уже почти 17 лет. А возле поселка Таежный идет строительство Армянской апостольской церкви «Святой Григорий Просветитель». 5 октября тут состоялось освящение фундамента храма и каменного креста.

Также в уходящем году произошло еще одно важное событие — для возведения второй городской мечети наконец-то был выделен земельный участок на Черном Мысу.

Справка: За последние семь лет храмов в России стало на пять тысяч больше в стране действует 34 764 храма и еще более шести тысяч строятся, восстанавливаются или законсервированы.