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​СИА-ПРЕСС 2016. Благолепие года: А вы молитесь там

Строительство храмов в городе кризис не затронул

Дела в строительной сфере в этом году в городе идут со скрипом — например, на возведение таких образовательных объектов, как планетарий или кванториум достаточной суммы денег в бюджете нет, да и меценаты не спешат на помощь. Примечательно, что подобное финансовое положение (населения, бюджета и бизнеса) практически не сказалось на темпах строительства всевозможных культовых сооружений, а ведь оно полностью финансируется за счет пожертвований.

Так, например, в начале апреля на «знаменитом» пустыре на проспекте Мира — улице Островского забили первую сваю в основание будущего Свято-Троицкого кафедрального собора. Сейчас там вовсю продолжаются работы — его растущие с каждым днем стены уже возвышаются над огораживающим участок забором.

В сентябре 2015 года заложили первый камень под строительство еще одного нового храма — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который строится рядом с действующей церковью «Всех скорбящих Радость».

В конце декабря 2015 года было начато возведение стен строящегося студенческого храма Великомученицы Татианы (возле главного корпуса СурГУ). А в этом году в августе на храм уже были подняты освященные купол и крест. Работы обещают закончить к середине 2017 года.

В это же время состоялась церемония установки купола и креста на храм «Умиление». Напомним, у этого культового сооружения многолетняя история — его возводят вот уже почти 17 лет. А возле поселка Таежный идет строительство Армянской апостольской церкви «Святой Григорий Просветитель». 5 октября тут состоялось освящение фундамента храма и каменного креста.

Также в уходящем году произошло еще одно важное событие — для возведения второй городской мечети наконец-то был выделен земельный участок на Черном Мысу.

Справка: За последние семь лет храмов в России стало на пять тысяч больше в стране действует 34 764 храма и еще более шести тысяч строятся, восстанавливаются или законсервированы.


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07 января в 09:49, просмотров: 1200, комментариев: 5


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Комментарии:
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07 января в 11:38
Квартирный вопрос имеет два пути решения: первый - тупо построить жилье; второй - построить храм, где каждый может помолиться за то, чтобы получить жилье.
Dochimacho
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07 января в 13:56
Вот ведь ни чему история не учит: в 1930 году приходы в Сургуте и Сургутском районе закрылись по причине невозможности финансовой содержать притч и храм верующими. Это же ждет и новые храмы. На инерционной волне мы бьём и бьём закладки новых храмов. Зачем? В тех, что имеются скоро особо людей не будет: основная волна моды на вру прошла. Истинно верующих я и не видела: так, только отправление обряда. Мой круг друзей и знакомых креститься на всякий случай, если чего. Я и раньше редко бывала в церквях, а после гибели брата в сентябре 2016 г. вряд ли себя увижу в церкви совсем. Если только в Тундринской по светским вопросам.
До сих пор возмущена упущенной возможности построить для деток планетарий на Мира-Островского. Средневековье какое-то.
Iriska Dochimacho
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07 января в 19:10
Ошибаетесь Вы, на мой взгляд. Дело не в моде на веру, она может и прошла или пройдёт, а в уровне ощущения безысходности, когда вообще не понятно кому можно верить. В действующих храмах не протолкнуться в праздники, людям нужна вера. Иногда даже не важно в какого Бога и не в Бога иногда вообще, а в хоть какое-то завтра и в чьё-нибудь заступничество, чью-то благосклонность. Вот за этим в том числе идут в храм. За последнее время столько грязи вылилось на головы простых смертных, столько скандалов, детально рассказанных СМИ, столько типа разоблачений (без наказаний), что чувство потерянности и незащищённости ведёт людей в храмы и вера становится спасением. А ещё вера учит смирению! Это очень важно умение в настоящее время. Не можешь ничего изменить - смирись. И морду недовольную не делай, ибо уныние - грех! Так что вера и законы божие нужны сейчас не только прихожанам, но и тем, от кого они в церкви бегут за спасением. Скандалов со священниками в России меньше чем с теми, кто олицетворяет власть на всех уровнях, кто должен закон и порядок хранить, кто должен лечить и учить. КОМУ ВЕРИТЬ СЕГОДНЯ? У кого руки чисты и помыслы? Вор вора покрывает, душегуб душегуба крышует. Что ни день, то разбились, то убились, то сгорели, то разворовали, разворотили, расхитили, распилили, обманули, убили в конце-концов. К кому идти со своими переживаниями после такой информации? Жаловаться некому. СМИ громыхают скандалами, но немеют, когда о последствиях говорить время приходит, нечего им рассказать или не велено. Донесли до аудитории очередную порцию инфо-яда и оставили людей один на один с переживаниями. На кухнях тереть уже не интересно. Это раньше одна новость ТАКАЯ в месяц, а теперь чуть не каждый день. Вот и идут люди в храм за успокоением, умиротворением и смирением.
А про планетарий забудьте. Вот кванториумов настроят за миллиарды, чтобы потребность детей в создании роботов удовлетворить и долг перед подрастающим поколением будем считать выполнен. Нашим сургутским детям чего больше всего на свете не хватает? Кванториумов с 3D принтерами! Это же статистически подтверждённые исследования!)) Лечить их некому, учить некому, спортом бесплатно заниматься можно не каждому, ибо то мест нет, то возраст не тот, то на соревнования не известно как ехать. НО. Это всё мелочи, главное ведь, чтобы робототехника развивалась! Инженеры нужны стране! И гарантия того, что выращенные в Сургуте инженеры будут работать потом в Сургуте и в России вообще у кого-то уже сегодня есть)) откуда-то. Учителя математики, физики и информатики учат в школах тысячи сургутских на троечку, потому что больше им не надо, лишь бы ГИА и ЕГЭ осилили, чтобы просто порог перешли, о 100 баллах речь не идёт, за 100 беллов платите репетам сначала года 3! но это всё тоже мелочи, ведь если кванториумы построить, то инженеры начнут расти как грибы после дождя!
/// За последние семь лет храмов в России стало на пять тысяч больше/// А на сколько больше стало школ в России за этот же период? Храмы строятся и кванториумы, а общеобразовательные школы нет. Мы растим поколение верующих роботехников!
arrow Iriska
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08 января в 21:22
На самом деле кванториумы - как раз нужны. Вернее, они наиболее нужны в виде хорошо и современно оснащенных станций юных техников. Это именно та "удочка", которую необходимо давать растущим организмам. Лечение - это как раз "жареная рыба для голодного". Она, безусловно, жизненно необходима, но не является залогом будущих заработков. Так что толковая (!) реализация идеи кванториумов и прочего технического образования вызывает у меня полное одобрение.
Iriska arrow
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09 января в 22:28
Я не знаю что на самом деле будут делать в кванториумах, собираются одно, а что по факту "будем посмотреть". Любую блестящую идею можно превратить в пшик. Есть у нас в городе станция юных техников, спросите сколько человек там занимаются? Теперь прикиньте сколько % это от общего числа учеников города, подходящих по возрасту для занятий в этих группах?
В одном подразделении они собирают корабли, в другом самолёты (типа конструкторов), ещё в одном маленькие машинки пускают по самодельным трассам и где-то ещё есть что-то типа кружка радиолюбительства (единственного в городе!), но там руководитель ещё и должностное лицо, так что он столько же времени, сколько с детьми паяет и лампочки зажигает, столько же - на совещаниях пропадает и всякие дела административные решает. Больше у нас некому по администрациям бумажки носить и отчёты рисовать, понимаете?
Спрашиваю своих главных инженеров, башковитых технарей: "Где вы учились, когда были детьми?" Они, дети из СССР, рассказывают мне про Дома пионеров в Питере, в Челябинске, в Харькове, в Донецке. Про то, что там занимались тысячи мальчишек, на которых сейчас до сих пор ещё держится не одно производство. Многие уже пенсионеры, а их держат и платят им, потому что там мегамозг! Они получали образование в советской школе и в свои 50-60 до сих пор помнят математику старших классов, физику, освоили запросто появившуюся потом информатику. А тех, кто сейчас выпускается и приходит к ним на работу дипломированным специалистом, они в подмастерья берут и плюются - балбесы через одного. Диплом есть-знаний нет!
Посмотрите статистику - как сургутские школьники сдают выпускные экзамены по математике. Сургутские СМИ об этом обычно молчат. Трубят только о 100-бальниках, большинство из которых гуманитарии! Сколько человек в год физику по выбору сдают? А информатику? А сколько из этих немногих сдают на хотя бы на 80 баллов? Из кого делать инженеров?!!! У нас выпускники сдают Общество и Географию. Дали бы возможность пение и физ-ру сдавать - каждый второй бы выбрал, чтобы тупо забрать аттестат.
Задайте себе вопрос: кого спасут кванториумы? Инженеров с большой буквы, например, в СССР выращивала школа сначала, потом система доп образования, не наоборот. Но "золотые эшелоны" во все времена уходили за рубеж, "мозги утекали", была запущена система обратной селекции. А теперь хватились - стране нужны инженеры! Какой нормальный инженер будет работать в Сургуте, если он может работать в Америке? Ладно, в Москве в конце-концов. Вырастить одно-удержать потом чем? Ипотекой с субсидированной процентной ставкой от округа? Сниженной арендой съёмной квартиры в арендном доме? бесплатным проездом к месту отдыха? "Чё смеяться?!" называется. Как мутно распределяются целевые места в лучшие ВУЗы страны знаете? А сколько целевиков, особенно после столичных ВУЗов, не возвращаются в ХМАО после диплома спросите? Но это всё ни в счёт! Кванториумы ща наштампуют нам инженеров! На 3D принтерах ))
Сегодня в садике дали мне подписать 2 странных заявления, одно о том, что я не против занятий моего ребёнка в группе Роботёнок, а второе, что согласна с тем, что если основные занятия в садике будут по времени накладываться на дополнительные занятия по этому самому Роботёнку, то я не против того, что Роботёнок в приоритете! Куём кадры! надо с женских консультаций начинать, беременным мамочкам Сопромат читать, выращивать гениев можно начинать и внутриутробно.

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