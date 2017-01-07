​СИА-ПРЕСС 2016. siapress.ru года: Сталин, нефть и горячая вода

Аудитория siapress.ru обратилась к истории — удивился бы сторонний наблюдатель, изучив рейтинги материалов нашего портала: самыми популярными темами были те, что касались личности Сталина.

Действительно, инициатива сургутских активистов поставить бюст своему кумиру на набережной Оби вызвала множество споров как в реальности, так и на сайте. Наибольшее количество комментариев собрали новость о реакции администрации города (это 157 не нарушающих правила портала реплик читателей), а также полярные точки зрения нашего обозревателя Олега Владимирова (151 комментарий людей, отреагировавших на слова «Я бы всем, кто сегодня говорит «Сталина на вас нет», от души пожелал бы этого Сталина») и читателя Сергея Лагерева, который, впрочем, быстро перешел от Сталина к более интересной для него теме противостояния Украины и России (197 комментариев).

Далеко не все живут в яростных спорах относительно прошлого: сургутяне — народ практичный, поэтому хитом года неизменно становится график отключения горячей воды в городе: его посмотрели более 20 тысяч человек.

Те, кто успел искупаться в горячей ванне, наблюдали за нашим изданием — по сути, единственным в регионе, которое может спросить: «Зачем нам Сургутнефтегаз?» Вопрос Тараса Самборского, стоивший внимания 26 тысяч читателей, был риторическим — но ответ последовал: руководство компании заверило, что не влияет на политическую жизнь города.