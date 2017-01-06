​СИА-ПРЕСС 2016. Разбирательство года: «Совесть» против чести и достоинства

Противостояние общественной организации «Совесть» и руководства сургутского управления МВД в этом году вполне официально приобрело личный характер.

Это было понятно и в конце прошлого года, когда активисты «Совести», протестуя против задержания своих товарищей, стояли на улицах с плакатами, на которых были начертаны пламенные воззвания к начальнику УМВД Александру Ерохову — его обвиняли в коррупции и призывали подать в отставку. В феврале Ерохов по этому поводу обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Претензии были направлены к самым активным активистам, в числе которых лидер движения Руслан Аюпов, который находится в федеральном розыске, Вероника Батракова, Сергей Чичканов и Андрей Калошин.

Дело усложнялось тем, что сама «Совесть», не будучи зарегистрированной организацией, ранее была распущена. Ответственность стала персональной. Суд карать на всю сумму иска (а это 800 тысяч рублей) отказался — компенсация составила 45 тысяч.