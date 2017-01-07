​СИА-ПРЕСС 2016. Дворец года: Искусство добывать

Одна из впечатляющих строек города завершилась — компания «Сургутнефтегаз» в октябре наконец открыла новый дворец искусств «Нефтяник», который поражает размерами и величием. Аналогов здания, как говорят строители, нет в стране: общая площадь дворца достигает 50 тысяч квадратов, по высоте он может потягаться с 12-этажкой.

Главный концертный зал дворца вмещает 1?127 зрителей, что на 350 больше, чем в филармонии. В «Нефтяник» уже успел заехать Валерий Гергиев во главе оркестра Мариинского тетра — фактически, это был его визит вежливости к Владимиру Богданову, который финансировал строительство новой сцены Мариинки. Правда, событие было слегка омрачено тем, что концерт мастера в Сургуте оказался полузакрытым — простым смертным билеты на это мероприятие достать было непросто.

Да и в целом у сургутян есть вопросы к организационным моментам культмассовой работы «Нефтяника» — афишу концертов найти непросто, никаких тебе интернет-продаж и прочих прелестей XXI века. Понимающие люди пожимают плечами: это ведомственное учреждение Сургутнефтегаза, и живет оно по законам компании. Если учесть, что за пределами нашего города «Сургутом» часто называют… сам Сургутнефтегаз, то и поводов обижаться на нефтяников у горожан, в общем, нет.