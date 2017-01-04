​СИА-ПРЕСС 2016. Цирк года: Осенняя репрессия

В сентябре Сургут стал посмешищем для страны, читавшей новости об открытии бюста Сталина рядом с планирующимся памятником спецпереселенцам, которых репрессивный аппарат тирана отправил на Север.

Выяснилось, что администрация города к действу отношения не имела сталинисты обращались к чиновникам с просьбой выделить место для установки бюста, но те умыли руки, пообещав привлечь к обсуждению вопроса общественность. Общественность не привлекли, сославшись на занятость из-за выборов, поэтому активисты собрали свой «общественный совет», который единогласно провозгласил Сталин Сургуту — ­нужен. Правда, после того как скандальный арт-объект водрузили на набережной Оби, некоторые члены этого совета с удивлением заявили, что не голосовали за самовольную установку.

Довольно быстро неизвестные начали заливать бюст красной краской, Сургут снова ворвался в федеральную повестку дня, а возмущение общественности приближалось к точке кипения.

Было понятно, что памятник нужно сносить. В начале октября это сделала администрация. Сталин «прожил» в Сургуте около трех недель.