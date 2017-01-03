СИА-ПРЕСС 2016. Ожидание года: Явка провалена

Сургут трепетно ждал в этом году самого дорогого гостя разные источники намекали на то, что на открытие дворца искусств «Нефтяник» приедет сам президент Владимир Путин, который к тому же с некоторым опозданием намерен поздравить с юбилеем генерала Сургутнефтегаза Владимира Богданова, которому ранее лично присвоил звание Героя труда.

Надеялись и уповали на это, кажется, все для нефтяников визит был бы подтверждением их и без того высокого и значимого статуса (и, говорят злые языки, страховка от слияния с Роснефтью на ближайшую перспективу). Для простых горожан — надеждой на то, что перед приездом главы государства все дороги в Сургуте будут «отутюжены», а жизнь в целом заиграет новыми красками. Тем более что на такое развитие событий косвенно намекали и действия самого Сургутнефтегаза, ни с того ни с сего взявшегося за облагораживание автовокзала и прочих ведомственных объектов по пути гипотетического следования президентского кортежа…

Слухи, однако, не подтвердились на торжественную церемонию открытия прибыли «всего лишь» министр энергетики и полпред президента в УрФО. Сам Владимир Путин в это время находился в рабочей поездке по Приморскому краю.

После этого, естественно, стало очевидно, что глава государства и не планировал заезжать к нам достаточно было изучить его международный график. Кто-то поспешил во всем обвинить подпорченный имидж города, глава которого незадолго до этого подал в отставку из-за заведенного уголовного дела. Какими бы ни были объяснения, факт остается фактом сургутский визит Владимира Путина в 2000 году остается единственным в истории нашего города, и в ближайшее время, похоже, никаких поводов для встречи высокого гостя у нас просто нет.