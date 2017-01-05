​СИА-ПРЕСС 2016. Дороги года: Уличное движение

В 2016 году сургутская власть намеревалась построить несколько новых дорог: продолжение ул. Маяковского, соединение Югорского тракта с ул. Дзержинского, строительство объездной, ведущей к дачным кооперативам за ГРЭС-2. Получилось не все.

Продолжение Маяковского собирались строить весь 2016-й, но в результате это амбициозное начинание перенесли на год. Совершенной неожиданностью для дорожников оказались проложенные под будущей дорогой тепловые и сетевые коммуникации, которые не позволили сдать объект в 2016 году.

Большим достижением можно назвать строительство ул. Никольской, соединившей Югорский тракт с ул. Дзержинского. Проект стал прекрасной иллюстрацией сотрудничества городских и окружных властей, а открытие дороги посетили гости из Ханты-Мансийска. Правда, почему-то не было главного инициатора начинания — Сергея Кандакова, который, по слухам, пролоббировал строительство Никольской, чтобы сургутяне могли комфортно добираться до ТРЦ «Сургут Сити Молл».

Завершился и первый этап строительства дороги до дачного кооператива «Черемушки». Мера была вызвана соображениями безопасности — сургутяне по пути к кооперативам проезжали по территории ГРЭС-2. Следующий этап строительства начнется уже в 2017 году.