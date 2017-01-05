​СИА-ПРЕСС 2016. Ларёк года: Одна в поле

Ларечный бизнес в нашем городе — словно Лернейская гидра. Снесешь один павильон — на его месте появляются два. В этой ситуации борьба администрации с законными ларьками, все документы на которые были подписаны высшими чиновниками города, выглядит очень странно.

«НГ» в течение года подробно рассказывал историю Елены Аксеновой (о ней читайте в проекте «Люди года»), которая владеет (или теперь уже точнее сказать — владела) участком напротив гостиницы «Обь». Весной на свои деньги она установила там остановочный комплекс с торговым павильоном, и после подписи документов у замглавы города Владимира Базарова благополучно передала ларек в субаренду микрофинансовой организации.

А уже спустя пару месяцев, в июне 2016 года, Елена Аксенова получила предписание покинуть участок, который вроде как использовала неправомерно, и заплатить 100 тысяч штрафа. Данная бумага, в свою очередь, была подписана уже другим замглавы Александром Шатуновым.

В отличие от других, менее юридически подкованных предпринимателей, Елена Аксенова хорошо понимала свои права и, имея на руках все документы, подала на администрацию в суд. Его она в конечном итоге проиграла, но штраф сургутянке все-таки отменили.

Сейчас ларек на Набережном стоит заколоченный. Очень скоро Елена Аксенова демонтирует его и уберет с территории. Говорит, что больше не намерена связываться с сургутской администрацией, где одной рукой дают, а второй отнимают. Тем не менее, в скором времени она планирует вновь подать исковое заявление в суд. Таков наглядный пример отношения власти к простым и порядочным предпринимателям.