​СИА-ПРЕСС 2016. Позор года: Департамент, который не смог

Многие городские объекты в этом году так и не были построены, а некоторые существующие, напротив, готовятся к сносу.

В июле было торжественно обещано, что к Новому году 50-метровый бассейн на Университетской уже примет первых пловцов. Обещание выполнить не получилось. На окончание строительства из окружного бюджета выделят 57 млн рублей. Планируется, что бассейн будет готов в феврале-марте 2017-го.

Другой многострадальный объект — станция юных натуралистов. После обсуждений депутаты пришли к решению ее снести. Мол, с недостроем так много проблем, что продолжать его возведение бессмысленно. В бюджет уже заложены деньги на обследование объекта, которое покажет, что с ним делать. В любом случае, средств на строительство нет. Если здание не снесут, то передадут его на баланс СурГУ.

Под вопросом также снос кинотеатра «Аврора» и Дома пионеров. Последний, кстати, сургутские власти на протяжении трех лет обещали отреставрировать.

В городе есть объекты, которые должны были возвести, но так и не ­возвели. Речь о сургутском кванториуме и хореографической школе № 1.

О кванториуме, так как это было поручение правительства округа и Агентства стратегических инициатив РФ, заговорили в июле. Его обещали пустить в работу уже в декабре, определились с местом — бывшим магазином «Техноцентр». Но потом по ряду причин, часть из которых могут быть корыстными, под технопарк выбрали другое здание, настолько огромное, что город будет наскребать на него денег следующие лет десять. Об этом вы еще неоднократно прочитаете в «НГ».

И наконец, хореографическая школа. Ее открыли в сентябре 2015-го, но площадь здания оказалась в два раза меньше оговоренной. Классов — три вместо 16, нет концертного зала, а половина учащихся в эту школу просто не влезла. На это чиновники развели руками.

Если 2016-й и отличился чем-то, то точно не доведением до ума старых объектов.