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​СИА-ПРЕСС 2016. Резонанс года: Ни эскимо, ни голубого вертолёта

Сургутский «Добрый волшебник» прогремел на всю страну

В мае Сургут снова засветился на федеральном уровне в негативном смысле. Причиной этому стал скандал, который случился по вине одной из воспитательниц реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями 4 мая она во время завтрака сломала руку семилетнему слепому мальчику Тимуру, после чего тот на протяжении нескольких часов мучился от боли, не получая никакой помощи от персонала. Более того, другой соцработник, чтобы «успокоить» ребенка, ударила его по голове. Все эти действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Делом заинтересовалась прокуратура округа, в Сургут был отправлен заместитель губернатора Алексей Путин. В результате проверок было возбуждено уголовное дело и начались ревизии всех учреждений соц­обслуживания в Югре.

­Когда дело приняло столь крутой оборот, в Сургут поспешила губернатор Югры Наталья Комарова. В процессе общения губернатор выдвинула идею о свободном доступе родителей детей с ограниченными возможностями к записям камер наблюдения в режиме онлайн.

На директора «Доброго волшебника» было заведено уголовное дело. Учреждение обязали выплатить 400 тысяч руб­лей пострадавшему мальчику. После чего Тимур вместе с мамой отправился на ток-шоу Первого канала «МужскоеЖенское». А перед самым Новым годом воспитательница, сломавшая руку ребенку, была осуждена на восемь месяцев колонии-поселения.

Таким образом, ситуация в «Добром волшебнике» пополнила череду негативных информационных поводов, благодаря которым Сургут частенько оказывается в новостных сводках страны.


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04 января в 15:15, просмотров: 746, комментариев: 0


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