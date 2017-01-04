​СИА-ПРЕСС 2016. Исход года: Северный поток

В мае уходящего года сургутских газовиков потрясла новость о том, что самому авторитетному их руководителю, генеральному директору ООО «Газпром переработка» Юрию Важенину не был продлен контракт. Новым главой предприятия был назначен 43-летний менеджер из «большого» Газпрома Марат Гараев, живущий в Санкт-Петербурге. Еще до этого назначения по «переработке» ходили слухи о возможном переезде компании (разумеется, помимо производственного сектора) в северную столицу, а после появления нового топ-менеджера эти обсуждения переросли в абсолютную уверенность — предприятие в ближайший год перебазируется в Питер. Якобы в среде работников даже называлась крайняя дата, когда представители административно-управленческого аппарата должны выехать на новое место работы — май 2017 года.

Однако к концу года всплыли нюансы. Если на первых порах новое руководство было готово просто продать готовящееся к вводу офисное здание «переработки» возле «Газпром трансгаз Сургута», то позже выяснилось, что найти покупателя непросто. Ведь чтобы его достроить, нужны существенные деньги — по некоторым данным, более миллиарда рублей. Но, с другой стороны, оборудовать и арендовать в Санкт-Петербурге (и в непосредственной близости к главному офису Газпрома) здание стоит как минимум не меньше, а то и больше. Но при этом Гараеву, по слухам, Сургут не нравится и совершенно не интересен как место жительства. Поэтому ситуация, как и административный персонал «Газпром переработки», зависла в воздухе. Ее развязку мы увидим в 2017 году.