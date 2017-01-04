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​СИА-ПРЕСС 2016. Памятники года: Монументов море

В 2016-м в Сургуте произошёл настоящий бум открытия памятников

В 2016 году Сургут прирос новыми памятниками самых разных мастей. Первым стал памятник учителю, установленный у корпуса Сургутского государственного педагогического университета на ул. Артема. Открытие проходило 30 августа, и на нем присутствовали первые лица города и округа.

Спустя неделю, в День работников нефтяной и газовой промышленности, на площади Нефтяников был торжественно открыт памятник, посвященный трудовому подвигу поколений работников Сургутнефтегаза. На этом крупном мероприятии снова присутствовала губернатор Наталья Комарова, а также полпред президента в УрФО Игорь Холманских, а также сам глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов. Однако позже стало понятно, что с памятником вышел небольшой конфуз: его создатели хотели изобразить в монументе фонтан нефти, который в итоге оказался больше похожим на брендовый знак «Макдоналдс». От этого скульптура практически мгновенно получила народное название и даже «засветилась» на сайте известного российского дизайнера Артемия Лебедева. Через пару дней у монумента появилась табличка, запрещающая людям фотографироваться и забираться в капли. При этом изображение на самой предупреждающей табличке больше напоминало утюг. Словом, сплошные культурные расхождения. Хотя сам памятник и разговоры о нем в хорошем смысле взбудоражили сургутян.

В конце сентября рядом с памятником воинам-интернационалистам появился бюст легендарного героя Советского Союза и первого командующего воздушно-десантных войск Василия Маргелова, которого западные историки называют Суворовым XX века. Идейным вдохновителем и основным меценатом установки памятника стал сын героя, Александр Маргелов, который не дожил до его открытия всего месяц.

Закрыл череду осенних открытий памятник геологоразведчикам среднего Приобья, который расположился в самом начале сквера Геологов, недалеко от Преображенского храма. Инициатива по его возведению исходила от ветеранов геологоразведки, которые давно ждали установки скульптуры.

Самым скандальным памятником этого года можно смело назвать бюст Иосифа Сталина, установленный на набережной Сургута. Подробнее об этом читайте в рубрике «Цирк года».

Словом, за год в Сургуте появилось немало новых скульптур. Некоторые из них вызвали множество обсуждений, вышедших за рамки города, и это хорошо — хоть какое-то движение и жизнь.


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04 января в 10:09, просмотров: 794, комментариев: 0


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