​СИА-ПРЕСС 2016. Пшик года: Не идут дела

Одна из самых красивых инициатив года в нашем городе, увы, прописана в категории «Пшик года». С весны в Сургуте шли разговоры о преобразовании городской среды, и поводом тому стал масштабный урбанистический форум с привлечением московских специалистов. Главный из них, преподаватель МГУ и социальный инженер Святослав Мурунов, делился множеством идей и сумел вселить оптимизм в некоторое количество активных сургутян, включая и главного архитектора Алексея Фокеева.

Оптимизма пока что хватило на открытие Центра прикладной урбанистики, работа которого сейчас, похоже, сводится к заседаниям, куда приходит небольшое число людей. Одно из последних было посвящено реконструкции жд-вокзала урбанисты протестовали против превращения образца советского модернизма в пряничный домик, но делали это крайне вяло. Желание превратить Сургут в настоящий город остается только желанием.