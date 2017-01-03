​СИА-ПРЕСС 2016. ЧП года: От дыма и огня

Ранним утром 21 февраля в 17-этажном доме по адресу улица Университетская, 41, случился пожар, который унес жизни троих сургутян.

Очагом возгорания стал балкон квартиры на шестом этаже вскоре пламя перекинулось на этаж выше. В подъезде дома не сработала система подпора воздуха, без которой не действует система дымоудаления, шахты лифтов быстро заполнились дымом. К тому же на дверях, ведущих на лестницы, отсутствовали доводчики, поэтому дым проник и на лестничные пролеты. В итоге, от угарного газа погибли три человека.

Пожарные прибыли оперативно, но, к сожалению, техника не смогла въехать во двор, который был заставлен личным транспортом жильцов.

По результатам расследования, виновными в происшествии признали главного инженера ООО «Сибпромстрой № 25» и директора ЧОП «Парус». Управляющая компания также была привлечена к административной ответственности.

Надзорные ведомства после трагедии поспешили начать проверку всех домов высотой в десять и более этажей, для выявления ошибок и недоработок и предотвращения подобных происшествий в дальнейшем. В конце года была проведена еще одна проверка. Судя по результатам, несмотря на все действия, недочеты в системах пожарной безопасности были выявлены в каждой высотке. А если учесть ситуацию непроходимости в большинстве новых сургутских дворов, следующих жертв подобного пожара, к сожалению, остается только дождаться.