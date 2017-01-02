​СИА-ПРЕСС 2016. Юбилеи — круглый год

2016 год был богат на круг­лые даты. Полувековой юбилей отметили департамент образования администрации города Сургута, компания «Сургутгазстрой», Общество охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте. Также 50 лет исполнилось с момента создания первого отдела культуры в администрации Сургута. Подробнее об этом — в рубрике «Старый Сургут года» на страницах 46-47 этого выпуска.

40-летний юбилей в этом году отметил сургутский Хлебозавод. Однако это событие почему-то осталось незамеченным.

15 лет назад родился проект «60-я параллель», который в своем перерожденном состоянии блистает в культуре Сургута и в этом году стал лауреатом Всероссийского конкурса событийного туризма.

Отметила 15-летний юбилей и галерея современного искусства «Стерх», чье состояние в этом году было подкошено непродуманными решениями власти.

Театр актера и куклы «Петрушка» также может похвастаться тем, что радует зрителей уже четверть века — правда, даже это не стало поводом для обретения культурным бриллиантом Сургута полноценного дома.

Из образовательных юбилеев можно выделить 25-летие создания гимназии-лаборатории Салахова, в которой к юбилею сменился директор.

Еще одна четвертьвековая дата — юбилей информагентства СИА-ПРЕСС, в структуру которого входит газета «Новый Город».

Есть и заметный личный юбилей — 65 лет исполнилось генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову.

И историческая дата — 235 лет минуло с момента, когда была заложена каменная Сургутская Свято-Троицкая церковь, которую сейчас воссоздают на перекрестке улицы Островского — проспекта Мира.