​СИА-ПРЕСС 2016. Художество года: Art-обстрел

Искусство городских художников выбралось из мастерских и перекочевало на улицы. Так что теперь в Сургуте то тут, то там можно встретить разукрашенные гаражи, парковки, трансформаторные будки и подъезды. И расписаны они не абы как, а профессионально.

Фасады домов украшают самые настоящие картины озера, поля, лесные просеки. Некоторые изображения — это репродукции известных произведений искусства.

Всю эту красоту создают художники из группы ART BRUT SURGUT по заказу тех людей, которым надоели унылые пейзажи.

Еще одна тенденция уходящего года — облагораживание внутреннего убранства подъездов художники разукрашивают пролеты, вешают картины — словом, делают все для создания в этом закрытом пространстве радужного и солнечного настроения.