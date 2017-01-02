​СИА-ПРЕСС 2016. Дума года: Осенний созыв

Самое важное парламентское событие Сургута в этом году — это избрание нового созыва городской думы. Он уникален, во-первых, тем, что представительский орган впервые в истории нашего города возглавила женщина — Надежда Красноярова. И хоть поначалу некоторые ее решения (в частности, закрытие работы парламента от прессы) казались общественности спорными, дальнейшая работа думы показала, что они сделали работу городского парламента эффективнее.

Этот вопрос был критичным, учитывая, что состав депутатов обновился более чем на половину — 15 из 25, причем у многих из них до избрания не было никакого опыта в политике.

Интересно и то, что в думе этого созыва баланс между нефтяниками и газовиками сместился в пользу последних. Только на их активность это мало повлияло — оба руководящих поста в парламенте, практически без борьбы, заняли выходцы из компании «Сургутнефтегаз».

Появление Артема Кириленко в качестве заместителя спикера на постоянной основе было несколько неожиданным событием. Молодой депутат, не имевший до этого опыта политической деятельности, сходу стал вторым человеком в городском парламенте — для многих его фигура выглядела как лоббирование со стороны отца — заместителя гендиректора Сургутнефтегаза Михаила Кириленко. Нужно все же отметить, что белой вороной он в думе не выглядит и проявляет себя как активный участник нормотворческого процесса. По иронии судьбы, чтобы развивать свою политическую карьеру, ему предстоит приложить двойные усилия, дабы выбраться из тени влиятельного родителя.

Делать выводы о характере шестого парламента пока рано — депутаты отработали лишь три месяца в новом составе. Надежда Красноярова утверждает, что депутаты не будут занимать «соглашательскую» позицию по отношению к администрации, но при этом не скатятся в критиканство. Насколько это получится и будет ли новая дума более конструктивной и продуктивной, чем предыдущая, — увидим в 2017 году.