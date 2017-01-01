​СИА-ПРЕСС 2016. Приход года: Магнит для монеток

Уходящий год запомнился нашествием в Сургут федеральных торговых сетей — 2016-й стал пиком активности крупных ретейлеров в городе.

Так, в начале года состоялась продажа местных сетей «Лабаз» и «Рост» X5 Retail Group, которая владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком». В короткий срок магазины компании заполонили город, поставив ее в один ряд с «Магнитом» и «Монеткой».

Эта тенденция сохранится и в следующем году. Активно ходят разговоры о вероятном открытии строительного гипермаркета сети «Леруа Мерлен». Французский ретейлер должен был прийти на наш рынок раньше — впервые это обсуждалось еще в 2013 году, но тогда возникли сложности с выделением участка для него.

Из местных торговых компаний в городе сохраняется только «Мясной двор» и «Престиж». А обилие федеральных сетей негативно сказывается на сургутских производителях, поскольку они предъявляют категорически невыгодные для местных поставщиков условия.

Однако среди городских общественников и политиков возникает все больше вопросов к правилам, по которым крупные сети работают на нашем рынке. На встречах чиновников с предпринимателями эта тема активно поднимается. Приведет ли это к формированию понятных правил для всех участников процесса — вопрос спорный, но уже одно то, что вопрос обсуждают, создает прецедент для Сургута. Другое дело, что правила игры нужно было оговаривать еще до того, как сети ворвались в город.