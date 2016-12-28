​Три сургутянки получат от «Нового Города» призы за самые красивые ёлки // ФОТО

Редакция газеты «Новый Город» сегодня подвела итоги конкурса на самые нарядные ёлки.

«Мы с удовольствием порадовались за читателей, которые подходят к делу новогоднего украшения дома со всей серьезностью, и выбрали трех самых-самых, — рассказали представители СМИ. — Итак, за третье место подписку на «Новый Город» получает пользователь «ВКонтакте» Алена Ширий.

За второе место сервиз для уютного чаепития за чтением «НГ» (годовую подписку прилагаем) — Елена Коробова.

Ну, а на Каменный мыс с сертификатом в руках (и, естественно, годовой подпиской на «НГ») отправится Наталья Викторовна!»

Напомним, суть конкурса была проста — редакция «НГ» предложила сургутянам публиковать в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram фотографии украшенных новогодних елок.

Поздравляем участниц с победой, а всех остальных — с Новым годом!