​В Сургуте из офиса похитили дорогостоящее фотооборудование

В Сургуте в ночь на 27 декабря из офиса на улице Лермонтова злоумышленник похитил дорогостоящее фотооборудование на общую сумму более 145 тысяч рублей. В помещение вор пролез через окно балкона. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан злоумышленник, который дал признательные показания. Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.