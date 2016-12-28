​Ночью самолет, летевший из Москвы в Сургут, вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Сегодня ночью самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс из Москвы в Сургут, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает интернет издание «Фонтанка.ru», самолет Airbus A320 после взлета начал набирать высоту, но в районе Костромы на борту возникли неполадки. Пилоты попытались решить проблему по радио с инженерами, однако, позже приняли решение о возврате в аэропорт вылета. По словам радиолюбителей, прослушивающих частоты Шереметьево, экипаж доложил о вибрации двигателей.

По данным online-сервиса «Яндекс.Расписание», лайнер прибыл в Сургут с опозданием практически на три часа - в 6.32 (местное время) самолет доставил пассажиров в Югру.