16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,6669   EUR  63,4879  

​Карантин в сургутских школах закончился

Начинаются новогодние елки и каникулы

Фото: tv2.tomsk.ru
Фото: tv2.tomsk.ru

Карантин, который в сургутских школах длился две недели, закончился, сообщает департамент образования администрации города. Решение не продлевать карантин с 29 декабря чиновники приняли сегодня на очередном заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Завершение карантина для школьников, однако, новость хорошая: дело в том, что уже начинаются каникулы, а продление карантина означало бы отмену всех праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей и подростков. В департаменте особо отметили, что теперь запрета на их проведение нет.

Напомним, что карантин ввели с 17 декабря в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:03, просмотров: 347, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Кошельки пустеют // ИНФОГРАФИКА

​Кошельки пустеют // ИНФОГРАФИКА
В 2016 году падение личных доходов россиян продолжилось
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:47
194 0
Опубликована новогодняя карта Сургута

Опубликована новогодняя карта Сургута
Как развлечься на каникулах?
Редакция СИА-ПРЕСС 27 декабря в 16:28
778 0
​У них Рождество, у нас — Новый год // АУДИО, ТЕКСТ

​У них Рождество, у нас — Новый год // АУДИО, ТЕКСТ
Как зарубежные и отечественные рынки входят в полосу праздников? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 27 декабря в 11:31
323 0
​Мораль живых

​Мораль живых
В приятных и не очень хлопотах не подзабыли еще зиму 2011-2012-го? Кампанию ненависти, войну, объявленную государством гражданам России, потребовавшим (о, ужас!) честных свободных выборов и соблюдения Российской Конституции?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 27 декабря в 09:45
558 15
Статья дня. ​Нация в состоянии войны

Статья дня. ​Нация в состоянии войны
Нация по-настоящему расколота – на сторонников Путина и его противников, на неосталинистов и антисталинистов, защитников парков и радетелей православных храмов в этих парках, на скованных одной скрепой и не знающих скреп.
Андрей Колесников, журналист 27 декабря в 09:02
382 0
Олег Владимиров

Живым
Отыгрываться на жертвах катастроф и терактов — это уже за чертой, отделяющей людей от упырей. Объяснить, почему? Потому что завтра ваши дети попадут, не дай бог, в ДТП. Потому что ваш самолет упадет в море.
Олег Владимиров 26 декабря в 17:13
787 9
​Вокзалу — быть? // ИНФОГРАФИКА

​Вокзалу — быть? // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не считает реальным начало реконструкции сургутских железнодорожных «ворот»
Юрий Нуреев 26 декабря в 11:19
354 0
​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку

​«Новый Город» объявил конкурс на самую праздничную ёлку
Обладатели самых нарядных деревьев получат подарки
Блог газеты «Новый Город» 22 декабря в 09:44
587 0
​Новый год — семейный праздник // ИНФОГРАФИКА

​Новый год — семейный праздник // ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство аудитории siapress.ru будет отмечать в кругу родных
Юрий Нуреев 25 декабря в 16:53
480 0
​Путин, Навальный — всё равно? // ИНФОГРАФИКА

​Путин, Навальный — всё равно? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru определилась со своим отношениям к двум политикам
Юрий Нуреев 24 декабря в 10:51
1173 36
​Сургутский район движется в верном направлении

​Сургутский район движется в верном направлении
О послании губернатора Югры к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 24 декабря в 10:38
786 0
В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра

В ежегодном обращении Губернатор обозначила, как будут развиваться Сургут и Югра
Глава округа Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к жителям региона, депутатам и представителям общественности.
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 23 декабря в 21:22
1120 3
​«Развитие Югры должно основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах…»

​«Развитие Югры должно основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах…»
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 23 декабря в 15:22
701 0
Олег Владимиров

​Карлов и Карпов
История с Карловым заставляет меня, несмотря ни на что, гордиться своей страной. История с Карповым заставляет стыдиться своей страны. Вот так, между гордостью и стыдом, и проходит линия отношения к собственному государству.
Олег Владимиров 22 декабря в 20:00
1133 6
​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»

​Дмитрий Сидорин: «В интернет-сфере у государства – проблемы с образованностью»
Вчера завершился «учебный год» Фонда поддержки предпринимательства Югры. Финалом стали вип-тренинги основателя компании «SidorinLab», интернет-эксперта, политтехнолога, бизнес-тренера.
Татьяна Раздрокова 22 декабря в 17:06
457 0
​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»

​«От вашей бесперебойной работы зависят комфорт, благополучие и безопасность людей…»
Поздравление с Днем энергетика
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 22 декабря в 10:46
653 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика