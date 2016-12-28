​Карантин в сургутских школах закончился

Карантин, который в сургутских школах длился две недели, закончился, сообщает департамент образования администрации города. Решение не продлевать карантин с 29 декабря чиновники приняли сегодня на очередном заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Завершение карантина для школьников, однако, новость хорошая: дело в том, что уже начинаются каникулы, а продление карантина означало бы отмену всех праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей и подростков. В департаменте особо отметили, что теперь запрета на их проведение нет.

Напомним, что карантин ввели с 17 декабря в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ.