​Сургутские автобусы и маршрутки подорожают с Нового года

С 1 января нового года поднимется стоимость билетов для проезда в маршрутках и автобусах города. Как сообщается на сайте администрации, для автобусов она составит 22,5 рублей, а маршруток — 25 рублей.

Также напоминаем, что в связи с низким пассажиропотоком обслуживание городских автобусных маршрутов в праздничные дни с 1 по 4 января будет осуществляться по сокращенной программе: исключены утренние рейсы и уменьшено количество автобусов на некоторых городских маршрутах.

Подробную информацию о работе автобусов на конкретном маршруте можно получить в диспетчерской предприятия, обслуживающего маршрут, по телефонам:

- АО «СПОПАТ» (маршруты № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 14, 14А, 15, 19, 24) – 52-76-35;

- ООО «Автотриада» (маршруты № 10, 21, 23) – 55-60-15;

- ООО «Интер-Траффик» (маршрут № 26) – 55-54-22.