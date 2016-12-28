​Наталья Комарова из Нижневартовска отправится в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова завершает свою рабочую поездку в Нижневартовск. Глава региона в среду, 28 декабря, провела встречу с общественниками столицы Самотлора, в которой приняли участие также заместитель председателя Думы ХМАО Наталья Западнова, представители администрации, общественного совета по ЖКХ и общественного патруля, созданного по инициативе главы города.

После обеда Комарову ждут в Сургуте. По информации «СургутИнформТВ», губернатор посетит жилые стройки, в том числе новый арендный дом.