​За год сургутские маршрутки проверили 34 раза и выявили десятки нарушений

В 2016 году рабочая группа по контролю за осуществлением перевозок автомобильным транспортом на территории Сургута провела 34 проверки маршрутных автобусов. Были проверены 424 машины. В результате оштрафованы 137 водителей и шесть должностных лиц, 80 водителям вынесено предупреждение, два автобуса отправлены на штрафстоянку.

В пресс-службе администрации города напомнили, что постоянно действующая рабочая группа еженедельно осуществляет комплексные проверки маршрутных автобусов, задействованных на маршрутной сети города. В ее состав входят представители ГИБДД УМВД России по городу Сургуту, территориального отдела автодорожного и автодорожного надзора по ХМАО-Югре МУГАДН по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО ФС в сфере транспорта, департамента городского хозяйства и МКУ «ДДТ и ЖКК».