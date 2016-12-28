​Центральная библиотека Сургута будет работать в новогодние каникулы

В течение новогодних каникул Центральная городская библиотека имени Пушкина в Сургуте будет работать: здесь подготовили праздничную программы для горожан и их детей.
В течение новогодних каникул Центральная городская библиотека имени Пушкина в Сургуте будет работать: здесь подготовили праздничную программы для горожан и их детей.
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Выжить в морозы: советы автолюбителям. Дмитрий Блинов // ONLINE