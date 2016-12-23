​В аэропорту Сургута из-за мороза задержаны несколько рейсов

Из аэропорта Сургута задержан вылет пяти рейсов: в столичные аэропорты Шереметьево и Внуково, Санкт-Петербург, Талакан и Бишкек. Все они должны были улететь ночью и ранним утром пятницы, 23 декабря. Однако из-за низких температур, вылеты были задержаны до обеда. Судя по данным онлайн-табло, самолеты начнут улетать после 13.00.

Прибывают рейсы в сургутскую воздушную гавань также с задержкой. В данный момент задержаны самолеты из московских аэропортов Внуково и Шереметьево, Новосибирска, а также города Белоярский.

Температура воздуха в экономической столицы Югры за несколько часов, с 8.00 до 11.00, поднялась на десять градусов. И сейчас составляет около минус 34 градусов. В пресс-службе аэропорта напомнили, что задерживаются рейсы, которые осуществляются на самолетах ATR-72, которые не могут летать при температурах ниже минус 45 градусов.

Информацию о статусе вашего рейса можно узнать на online-табло предприятия, а также по круглосуточным телефонам 006 и +7 (3462) 770-208.