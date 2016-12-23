На трассе в Сургутском районе несколько фур ждут потепления. Как рассказали в пресс-службе районной полиции, только за минувшие сутки сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району 15 раз приходили на помощь тем участникам дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию из-за морозов. Экипажи ДПС патрулируют дороги, выявляя граждан, которым нужна помощь.

Фото пресс-службы УМВД Югры

«На 34 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» инспекторы ДПС увидели шестерых водителей, которые стояли и голосовали на обочине дороги. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителей транзитного большегрузного транспорта случились различные поломки автомобилей из-за мороза. Инспекторы ДПС отогрели водителей в патрульном автомобиле, предоставили горячий чай и продукты питания, а также помогли завести их автомобили. В настоящее время водители ждут потепления, чтобы продолжить движения к месту назначения», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что на трассе «Сургут — Салехард» также ждут хорошей погоды десятки большегрузов. Синоптики обещают, что уже к вечеру температура воздуха в Сургутском районе поднимется выше минус 30 градусов.

Госавтоинспекция Сургутского район еще раз напоминает, что при возникновении неприятностей на дороге Вы можете круглосуточно обращаться за помощью в ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 42-21-06 или 112 – этот номер доступен, даже если Вы находитесь вне зоны приема вашей мобильной сети, при отсутствие денег на счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте в вашем телефоне.