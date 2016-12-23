​Дело о хищении труб на 1,7 млн рублей с территории «Сургутнефтегаза» передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении двоих жителей Сургутского района, которые обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Молодые люди в апреле этого года похитили с с территории кустовой площадки одного из месторождений «Сургутнефтегаза» промышленные трубы. «В результате их незаконных действий обществу причинён ущерб на сумму свыше 1,7 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что по статье, по которой проходят обвиняемые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.