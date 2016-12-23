​В Сургуте определили места для запуска праздничных фейерверков

Полиция и противопожарные службы Сургута в период проведения новогодних и рождественских праздников работают в режиме повышенной готовности. С 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года постановлением главы города введен особый противопожарный режим на территории города. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Рашит Абраров.

Он сообщил, что в городе определены специальные места для запуска фейерверков и использования пиротехнических изделий. Это объездная дорога Югорский тракт, акватория реки Сайма, площадь театра СурГУ, площадь Нефтяников и сквер Молодежный. «Эти площадки находятся под особым контролем специалистов пожнадзора», - отметили в пресс-службе администрации города.

Рашит Абраров обратился к сургутянам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. «Всего по состоянию на 22 декабря 2016 года в Сургуте произошло 395 пожаров и 185 загораний. При пожарах погибло 12 человек, из них 1 ребенок. Основной причиной пожаров в жилом фонде города является человеческий фактор – пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности», – отметил руководитель управления по делам ГО и ЧС.