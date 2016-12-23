​Жителям Сургутского района расскажут о памятных датах 2017 года в отдельной книге

Самые интересные юбилейные даты Сургутского района на 2017 год изданы отдельной книгой: об этом сообщает пресс-служба Сургутской районной централизованной библиотечной системы.

«Это познавательное издание не просто набор дат и чисел: здесь можно найти сведения по истории Сургутского района, биографии его знаменитых жителей, информацию о юбилейных датах населенных пунктов, организаций и предприятий, — говорит заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии ЦРБ имени Г.А. Пирожникова Татьяна Горбунова. — Так, к примеру, в 2017 году исполнится 120 лет деревне Сайгатино, 95 лет Сытоминской школе, 90 лет Сургутской районной больнице, 40-летний юбилей отметят ОАО «Сургутнефтегаз» и поселок Ульт-Ягун. Среди юбиляров 2017 года много знаменитых жителей: Александр Викторович Сарычев, Дмитрий Васильевич Макущенко, Сергей Александрович Черкашин, Резяповы Галина Александровна и Александр Филиппович, Любовь Альфредовна Малышкина».

При составлении календаря трудились библиотекари поселений и организаций со всего района, которые предоставляли самые интересные сведения из истории местного края.

«Тираж календаря — 300 экземпляров, и если вам не достался печатный вариант, то в электронном виде издание доступно 24 часа без каких-либо ограничений на сайте www.raionka.ru в разделах «Краеведение» и «Электронная библиотека», — отмечают представители Сургутской районной централизованной библиотечной системы. — Также с информацией можно познакомиться в газете «Вестник» в рубрике «Хронограф».